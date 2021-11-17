«Чандраян-2» ушел от столкновения с американским спутником

Индийский космический аппарат «Чандраян-2», являющийся искусственным спутником Луны, выполнил маневр уклонения, чтобы избежать столкновения с автоматической межпланетной станцией НАСА Lunar Reconnaissance Orbiter, сообщает Индийская организация космических исследований.
По данным организации, два аппарата, вращающиеся вокруг Луны по почти полярной орбите, должны были подойти очень близко друг к другу 20 октября 2021 года возле Северного полюса Луны примерно в 11.15 (08.45 мск).
«Расчеты, проведенные как Индийской организацией космических исследований, так и Лабораторией реактивного движения НАСА, последовательно показывали, что радиальное расстояние между двумя космическими аппаратами будет составлять менее 100 метров, а расстояние до ближайшего сближения составит всего около 3 километров в вышеупомянутое время ближайшего сближения. Оба агентства сочли, что ситуация требует маневра по предотвращению столкновения для снижения риска сближения», – передает РИА «Новости» сообщение Индийской организации космических исследований.
Маневры по предотвращению столкновений были выполнены 18 октября в 20.22 (17.52 мск).
«После определения орбиты «Чандраян-2» с помощью данных отслеживания после маневра было подтверждено, что в ближайшем будущем с достигнутой орбитой не будет никаких дальнейших тесных связей с Lunar Reconnaissance Orbiter», – сообщило индийское космическое агентство.
Напомним, 20 августа 2019 года лунная станция «Чандраян-2» была успешно выведена на орбиту естественного спутника Земли.
Станция общим весом более 3,8 тонны отправилась в космос со второй попытки. 15 июля миссия по техническим причинам была отложена за 56 минут до запуска. Ракета тогда уже стояла на стартовой площадке космодрома, шел обратный отсчет.