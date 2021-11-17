Microsoft ускоряет переход на Windows 11

Компания Microsoft заявила, что намерена ускорить переход на новую ОС Windows 11, об этом сообщает портал Engadget.

Фото: Microsoft Microsoft

Процесс развертывания Windows 11 проводится поэтапно и не все ПК, подходящие для установки новой ОС, могут получить обновление.

Теперь, по словам одного из топ-менеджеров компании Джона Кейбла, Windows 11 станет более доступной для компьютеров с Windows 10, которые соответствуют всем системным требованиям ОС.

Сегодня пользователи, которые используют Windows 10 версии 2004 или более позднюю, могут обновиться до Windows 11.

По плану компании, к середине 2022 года все подходящие устройства получат возможность обновиться до новой операционной системы.