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Microsoft ускоряет переход на Windows 11

Газета.Ruиещё 1
55 минут назад

Компания Microsoft заявила, что намерена ускорить переход на новую ОС Windows 11, об этом сообщает портал Engadget.

Microsoft ускоряет переход на Windows 11
Фото: MicrosoftMicrosoft

Процесс развертывания Windows 11 проводится поэтапно и не все ПК, подходящие для установки новой ОС, могут получить обновление.

Теперь, по словам одного из топ-менеджеров компании Джона Кейбла, Windows 11 станет более доступной для компьютеров с Windows 10, которые соответствуют всем системным требованиям ОС.

Сегодня пользователи, которые используют Windows 10 версии 2004 или более позднюю, могут обновиться до Windows 11.

По плану компании, к середине 2022 года все подходящие устройства получат возможность обновиться до новой операционной системы.

Кроме того, Microsoft отметила, что Windows 10 теперь будет получать обновление безопасности только раз в год.

Наука и техника,Microsoft,
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