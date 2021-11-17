Ученые: бабушки любят внуков больше, чем детей

Бабушки эмоционально больше привязаны ко внукам, чем к детям, выяснили антропологи из Эморийского университета в США. Подробности они изложили в статье в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Исследователи отобрали 50 женщин, у которых был хотя бы один родной внук в возрасте 3-12 лет. Женщины рассматривали фотографии своих внуков и детей, а также фото незнакомых детей и взрослых. В это время ученые следили за работой их мозга с помощью функциональной МРТ.

Оказалось, при виде внуков у бабушек активируются области мозга, связанные с эмоциональной эмпатией. Это говорит о том, что бабушки стремятся понять чувства внуков — когда внуки радуются, бабушки радуются вместе с ними, когда плачут — бабушки чувствуют их страдания.

При демонстрации фото родных детей активировались зоны мозга, связанные с когнитивной эмпатией.

«Эмоциональная эмпатия — это когда вы способны чувствовать то, что чувствует другой человек, — поясняют авторы работы. — Когнитивная эмпатия — это когда вы понимаете, что он чувствует, и почему».

Иными словами, наибольшую эмоциональную связь бабушки имели со внуками.

Ранее эта же группа исследователей проводила аналогичные исследования с отцами детей. Сравнив результаты, они обнаружили, что активация в мозге зон обработки эмоций, а также зон, связанных с вознаграждением и мотивацией, в среднем более выражена у бабушек.