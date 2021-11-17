Ученые: бабушки любят внуков больше, чем детей

Бабушки эмоционально больше привязаны ко внукам, чем к детям, выяснили антропологи из Эморийского университета в США. Подробности они изложили в статье в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.
Исследователи отобрали 50 женщин, у которых был хотя бы один родной внук в возрасте 3-12 лет. Женщины рассматривали фотографии своих внуков и детей, а также фото незнакомых детей и взрослых. В это время ученые следили за работой их мозга с помощью функциональной МРТ.
Оказалось, при виде внуков у бабушек активируются области мозга, связанные с эмоциональной эмпатией. Это говорит о том, что бабушки стремятся понять чувства внуков — когда внуки радуются, бабушки радуются вместе с ними, когда плачут — бабушки чувствуют их страдания.
При демонстрации фото родных детей активировались зоны мозга, связанные с когнитивной эмпатией.
«Эмоциональная эмпатия — это когда вы способны чувствовать то, что чувствует другой человек, — поясняют авторы работы. — Когнитивная эмпатия — это когда вы понимаете, что он чувствует, и почему».
Иными словами, наибольшую эмоциональную связь бабушки имели со внуками.
Ранее эта же группа исследователей проводила аналогичные исследования с отцами детей. Сравнив результаты, они обнаружили, что активация в мозге зон обработки эмоций, а также зон, связанных с вознаграждением и мотивацией, в среднем более выражена у бабушек.
Эти результаты отчасти объясняют, почему взрослым детям кажется, что их родители больше рады видеть внуков, чем их самих. Ребенок имеет определенные черты, которые позволяют ему манипулировать мозгом не только родителей, но и других близких. Вырастая, люди перестают быть такими же милыми, как в детстве, поэтому не вызывают подобной эмоциональной реакции.