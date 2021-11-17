Названы животные, которые могут переносить COVID-19

Американские ученые построили трехмерные модели белковых взаимодействий между коронавирусом и клетками-хозяевами разных видов животных, сообщает РИА Новости.

Метод машинного обучения помог спрогнозировать результат связывания SARS-CoV-2 с рецепторами ACE2 для 5 400 видов млекопитающих. По итогу анализа исследователи отобрали около 500 видов, которые регулярно контактируют с человеком, могут заражаться сами и передавать вирус человеку.

Помимо летучих мышей и грызунов, в список вошли пятнистый олень, норка или азиатский буйвол, выращиваемые и содержащиеся в неволе, норки. Кроме того, высокий риск заражения оказался у большинства приматов, некоторых непарнокопытных, ленивцев, муравьедов, панголинов, а также у домашних кошек.