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Ученые назвали животных, которые могут переносить COVID-19

Москва24иещё 1
45 минут назад

Американские ученые построили трехмерные модели белковых взаимодействий между коронавирусом и клетками-хозяевами разных видов животных, сообщает РИА Новости.

Названы животные, которые могут переносить COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Метод машинного обучения помог спрогнозировать результат связывания SARS-CoV-2 с рецепторами ACE2 для 5 400 видов млекопитающих. По итогу анализа исследователи отобрали около 500 видов, которые регулярно контактируют с человеком, могут заражаться сами и передавать вирус человеку.

Помимо летучих мышей и грызунов, в список вошли пятнистый олень, норка или азиатский буйвол, выращиваемые и содержащиеся в неволе, норки. Кроме того, высокий риск заражения оказался у большинства приматов, некоторых непарнокопытных, ленивцев, муравьедов, панголинов, а также у домашних кошек.

Для того чтобы предотвратить SARS-CoV-2, надо поставить под контроль все возможные контакты между животными – потенциальными переносчиками коронавируса – и человеком, подчеркнули ученые. Основное препятствие в этой работе заключаются в недостаточном количестве исследований, оценивающих вероятность распространения вируса в природной среде.

Наука и техника,РИА Новости,
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