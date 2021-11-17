В России снизилась скорость мобильного интернета

Средняя скорость мобильного интернета в России в ноябре впервые за десять лет снизилась. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Telecom Daily.

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Сейчас этот показатель составляет 21,7 мегабита в секунду, что почти на 3 мегабита меньше октябрьских значений. Аналитики считают, что снижение скорости связано с ростом трафика. Операторы связи также признают, что даже с учетом повышения мощности их сети не успевают за активностью абонентов.

Участники рынка предупреждают, что в будущем стоит ожидать дальнейшей деградации сетей. Такое положение будет складываться, пока не появятся свободные частоты в диапазоне 3,4–3,8 гигагерц для запуска стандарта 5G.

Ранее сообщалось, что в 2022 году тарифы на фиксированный доступ в интернет, платное телевидение и другие услуги проводной связи могут вырасти в среднем на 10 процентов. Расчеты не касаются рынка мобильной связи. Эксперты объяснили такую тенденцию инфляцией, увеличением цен на оборудование, необходимостью исполнять требования по хранению интернет-трафика абонентов, а также предоставлять пользователям бесплатный доступ к социально значимым ресурсам. Ранее тарифы ежегодно дорожали на 12–15 процентов.