В работе Google произошел сбой

Пользователи Google столкнулись с проблемами в работе поисковой системы. Об этом сообщает портал Downdetector.

Перебои начались около 20:20 по московскому времени. В основном жалобы поступают на проблемы с поиском, работой сайта, а также попытками авторизоваться. На нестабильную работу жалуются пользователи из США, Европы и России.