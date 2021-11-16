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В работе Google произошел сбой

Lenta.ruиещё 6
53 минуты назад

Пользователи Google столкнулись с проблемами в работе поисковой системы. Об этом сообщает портал Downdetector.

В работе Google произошел сбой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Перебои начались около 20:20 по московскому времени. В основном жалобы поступают на проблемы с поиском, работой сайта, а также попытками авторизоваться. На нестабильную работу жалуются пользователи из США, Европы и России.

11 ноября в работе сайта «Госуслуг» произошел второй за неделю сбой, связанный с прививками. Сервис начал выдавать ошибку при попытке записаться на вакцинацию от коронавируса. Также на сайте появилось предупреждение о том, что пользователи могут столкнуться со сбоями в работе сервиса.

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