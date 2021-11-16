Минобороны смоделировало движение обломков уничтоженного спутника

«На видеоизображении хорошо видно, что объекты двигаются по орбитам с разным наклонением в разных плоскостях. Кроме того, МКС находится ниже фрагментов разрушения космического аппарата на 40-60 километров», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.