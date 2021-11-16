Минобороны смоделировало движение обломков уничтоженного спутника

Минобороны опубликовало видео, в котором смоделировано движение фрагментов разрушенного спутника «Целина-Д» и орбиты МКС. Согласно ролику станция находится ниже обломков от космического аппарата на 40-60 километров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«На видеоизображении хорошо видно, что объекты двигаются по орбитам с разным наклонением в разных плоскостях. Кроме того, МКС находится ниже фрагментов разрушения космического аппарата на 40-60 километров», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
В ведомстве также отметили, что обломки бывшего спутника никакой угрозы для станции не представляют.
«Заявления о якобы существовавших "рисках" для МКС не соответствуют действительности», — сообщили в пресс-службы Минобороны.