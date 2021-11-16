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Минобороны смоделировало движение обломков уничтоженного спутника

Елена Прошина
27 минут назад

Минобороны опубликовало видео, в котором смоделировано движение фрагментов разрушенного спутника «Целина-Д» и орбиты МКС. Согласно ролику станция находится ниже обломков от космического аппарата на 40-60 километров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«На видеоизображении хорошо видно, что объекты двигаются по орбитам с разным наклонением в разных плоскостях. Кроме того, МКС находится ниже фрагментов разрушения космического аппарата на 40-60 километров», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

В ведомстве также отметили, что обломки бывшего спутника никакой угрозы для станции не представляют.

«Заявления о якобы существовавших "рисках" для МКС не соответствуют действительности», — сообщили в пресс-службы Минобороны.

Наука и техника,Видео,Министерство обороны,Интерфакс,
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