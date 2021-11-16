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Google отказалась выпускать складной смартфон

Lenta.ru
41 минуту назад

Google не будет выпускать складной смартфон. Об этом в своем Twitter сообщает аналитик Display Supply Chain Consultants (DSCC) Росс Янг (Ross Young).

Google отказалась выпускать складной смартфон
Фото: ReutersReuters

«Плохие новости для тех, кто ждет Google Pixel Fold», — отметил специалист.

По словам Янга, ранее IT-компания совершила крупный заказ на комплектующие для разработки и сборки своего первого складного устройства. Однако по определенным причинам в корпорации решили отменить заказы и прекратить разработку складного девайса.

Источники DSCC рассказали, что в Google пришли к мнению, что складной девайс под их брендом проиграет конкуренцию на рынке. Считается, что в США и Европе слишком сильны позиции Samsung, которая имеет в ассортименте несколько складных моделей. Отказ выпускать свое устройство на китайском рынке, где влияние Samsung не так велико, обусловлено конкуренцией со стороны местных производителей. Здесь рынок складных аппаратов представлен телефонами Oppo, Vivo, Xiaomi, Huawei и Honor.

Согласно ранним утечкам, будущий девайс Google должен был получить форм-фактор в стиле Samsung Galaxy Z Fold 3. В смартфоне ожидалось наличие LTPO-экрана с поддержкой частоты 120 герц и поддержка ОС Android 12L.

Складной смартфон Google был раскрыт в сентябре. В рассекреченных данных телефон фигурирует под названиями Jumbojack и Passport («Паспорт»).

Наука и техника,Google,
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