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Apple вернет в iPhone удобную функцию

Газета.Ru
33 минуты назад

Apple планирует вернуть в iPhone сканер отпечатков пальцев Touch ID, сообщает портал Gizchina.

Apple вернет в iPhone удобную функцию
Фото: AppleApple

По словам инсайдеров, в 2023 году компания выпустит модели со сканерами лица Face ID и пальцев Touch ID, который будет встроен в экран устройства.

Подобное решение уже успешно применяется в ряде моделей на базе Android, в том числе у флагманов Samsung, Huawei и Xiaomi.

Apple отказалась от использования сканера отпечатков пальцев в 2017 году с выпуском iPhone X. У этого устройства был условно безрамочный экран, поэтому сканеру, который размещался на нижней грани, не нашлось места.

Кроме того, инсайдеры отмечают, что в 2024 году Apple может выпустить складной смартфон.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что Apple представит AirPods Pro 2 в 2022 году.

Наука и техника,Apple,Газета.Ru,
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