Apple вернет в iPhone удобную функцию

Apple планирует вернуть в iPhone сканер отпечатков пальцев Touch ID, сообщает портал Gizchina.

Фото: Apple Apple

По словам инсайдеров, в 2023 году компания выпустит модели со сканерами лица Face ID и пальцев Touch ID, который будет встроен в экран устройства.

Подобное решение уже успешно применяется в ряде моделей на базе Android, в том числе у флагманов Samsung, Huawei и Xiaomi.

Apple отказалась от использования сканера отпечатков пальцев в 2017 году с выпуском iPhone X. У этого устройства был условно безрамочный экран, поэтому сканеру, который размещался на нижней грани, не нашлось места.

Кроме того, инсайдеры отмечают, что в 2024 году Apple может выпустить складной смартфон.