В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 72.56EUR 82.52
Войти в почту

Минобороны сообщило об отсутствии угрозы для МКС из-за испытаний новой системы

RT на русскомиещё 3
27 минут назад

Министерство обороны России сообщило, что угрозы для Международной космической станции от фрагментов спутника, разрушенного в ходе испытаний новой противоспутниковой системы, нет.

Минобороны сообщило об отсутствии угрозы для МКС из-за испытаний новой системы
Фото: «Роскосмос» / NASA«Роскосмос» / NASA

«С момента возникновения фрагменты бывшего спутника никакой угрозы для МКС не представляют», — цитирует сообщение РИА Новости.

Также в министерстве опровергли заявления о том, что якобы существовали риски для МКС.

Также Минобороны показало смоделированное специалистами видео, на котором отмечено, что орбита МКС находится ниже фрагментов спутника «Целина-Д» на 40—60 км и угрозы станции нет.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что испытание Россией противоспутниковых систем поставило под угрозу безопасность космических исследований.

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия действительно успешно испытала перспективную систему, которая «ювелирно» поразила старый спутник».

Наука и техника,Энтони Блинкен,Сергей Шойгу,Министерство обороны,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители