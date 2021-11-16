Минобороны сообщило об отсутствии угрозы для МКС из-за испытаний новой системы

Министерство обороны России сообщило, что угрозы для Международной космической станции от фрагментов спутника, разрушенного в ходе испытаний новой противоспутниковой системы, нет.

Фото: «Роскосмос» / NASA «Роскосмос» / NASA

«С момента возникновения фрагменты бывшего спутника никакой угрозы для МКС не представляют», — цитирует сообщение РИА Новости.

Также в министерстве опровергли заявления о том, что якобы существовали риски для МКС.

Также Минобороны показало смоделированное специалистами видео, на котором отмечено, что орбита МКС находится ниже фрагментов спутника «Целина-Д» на 40—60 км и угрозы станции нет.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что испытание Россией противоспутниковых систем поставило под угрозу безопасность космических исследований.