В работе Telegram произошел сбой

Пользователи из ряда стран сообщили о неполадках в работе мессенджера Telegram. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com depositphotos/wichayada69@gmail.com

На сбои, которые произошли в промежутке между 13:00 и 14:00 по московскому времени, пожаловались жители России, Белоруссии и Украины.