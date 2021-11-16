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«Синий экран смерти» вернётся в Windows 11 и заменит чёрный

Чемпионат.comиещё 1
58 минут назад

Одна из самых узнаваемых деталей операционной системы Windows — «синие экраны смерти». Ещё летом пользователи сообщали, что Microsoft отказалась от традиционного синего цвета и поставила чёрный. Похоже, легенда всё же вернётся.

«Синий экран смерти» вернётся в Windows 11
Фото: «ЧЕМПИОНАТ»«ЧЕМПИОНАТ»

Издание Ars Technica заметило, что в обновлении ОС под номером 22000.346 есть заметка о цвете экрана с критической ошибкой. Ранее он был чёрный, но теперь его заменили на прежний синий. Остальные детали уведомления остались теми же.

Пока что обновление доступно лишь для тестеров. Как только оно будет готово, Microsoft выпустит его в общий доступ и загрузить апдейт смогут все пользователи Windows 11.

Дозер из Battlefield 2042 получил свой щит обратно. Авторы шутера вернули его спустя четыре дня.

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