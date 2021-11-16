Атомный ледокол «Сибирь» выходит на ходовые испытания

Российский атомный ледокол «Сибирь» проекта 22 220 16 ноября выйдет на ходовые испытания, к концу года он должен быть принят в эксплуатацию, рассказал на конференции по привлечению кадров в Арктику замгендиректора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица.

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«"Арктика" уже построена, завтра выход "Сибири" на ходовые испытания и к концу года, она, по идее, должна быть сдана и принята в эксплуатацию», - сказал Ирлица.

Атомные ледоколы проекта 22 220 мощностью 60 МВт на данный момент являются самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике.