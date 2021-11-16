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В России допустили создание полного робота-убийцы

Lenta.ru
1 час назад

Создание полноценного робота-убийцы не является для России технической проблемой. Принципиальную возможность разработки автономного летального оружия в интервью РИА Новости допустил гендиректор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков.

В России допустили создание полного робота-убийцы
Фото: Luiz Rampelotto / globallookpress.comLuiz Rampelotto / globallookpress.com

«Создание полного робота-убийцы не является проблемой. Тем более, что системы вооружения, способные действовать полностью автоматически, существуют в наших Вооруженных силах еще со времен СССР», — сказал руководитель.

По его словам, главной проблемой при разработке подобного беспилотного летательного аппарата станет необходимость его дальнейшего обучения действовать в условиях сложной обстановки на поле боя и применять оружие исключительно по противнику, а также «морально-правовой аспект уничтожения роботом живого существа».

«Предстоит проделать огромную работу, которая в итоге полностью поменяет облик войны, способы ведения боевых действий. Когда на поле боя столкнутся роботы, но не человек», — сказал руководитель.

В ноябре Богатиков заявил, что в России впервые запустили ракеты с ударного беспилотного вертолета «Термит». Дальность их действия составила шесть километров, а полет корректируется.

Наука и техника,РИА Новости,
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