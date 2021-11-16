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"Союз" 18 марта впервые пристыкуется к модулю "Причал"

ТАССиещё 2
1 час назад

Новый российский модуль "Причал", который в ноябре запустят к МКС, примет первый корабль "Союз" 18 марта 2022 года. Об этом сообщил во вторник журналистам начальник отделения пилотируемых космических комплексов Ракетно-космической корпорации "Энергия" Рустам Абдулхаликов.

"Союз" 18 марта впервые пристыкуется к модулю "Причал"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Восемнадцатого марта [модуль "Причал"] примет первый корабль "Союз", - отметил он.

Запуск корабля "Прогресс М-УМ" с узловым модулем "Причал" на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Байконур запланирован на 16:06 мск 24 ноября. Стыковка к многоцелевому лабораторному модулю "Наука", который 29 июля причалил к МКС, запланирована на 26 ноября. Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что новый модуль позволит расширить возможности стыковок с МКС российских кораблей, в том числе нового корабля "Орел".

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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