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В Армении нашли римский акведук

InScience
1 час назад

Немецкие и армянские археологи обнаружили на Араратской равнине остатки римского арочного акведука, который строили в 114-117 годах, но так и не закончили. Акведук, расположенный недалеко от древнеармянской столицы Арташат-Артаксата, стал самым восточным римским арочным акведуком из когда-либо найденных. Исследование опубликовано в журнале Archäologischer Anzeiger.

В Армении нашли римский акведук
Фото: Artaxata projectArtaxata project

«Монументальный фундамент является свидетельством недостроенного моста-акведука, построенного римской армией между 114 и 117 г. н.э. В то время Артаксате суждено было стать столицей римской провинции в Армении», — рассказал Ахим Лихтенбергер из Института классической археологии и христианской археологии Мюнстерского университета.

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Начало II века н.э. — время расцвета и пика могущества Римской империи. Именно в это время император Траян пытался завоевать Армению. Фундамент акведука был построен римскими солдатами во время этих походов. По словам археологов, это наглядно показывает, сколько усилий римляне при Траяне вложили в романизацию Армении. Однако после смерти Траяна в 117 году н.э. его преемники ушли из Армении и отказались от попыток присоединить ее. Поэтому акведук остался недостроенным.

Чтобы обнаружить памятник, ученые использовали методы археологии, геофизики, геозимии и археоинформатики. Сперва исследователи геомагнитно проанализировали Араратскую равнину, где располагался город Артаксата. Все найденные аномалии археологи нанесли на карту, на которой они обнаружили нечто, напоминающее пунктирную линию. Это и был фундамент акведука.

«Мы использовали спутниковые снимки и инфракрасные изображения с дрона, чтобы визуализировать курс колонн акведука. Мы реконструировали запланированный курс акведука с помощью компьютерного анализа пути между возможными источниками воды и местом назначения», — рассказал Мкртич Зардарян из Института археологии и этнографии Национальной академии наук Республики Армения.

Анализ образцов почвы показал, что акведук строили между 60 и 460 годами н.э. При этом при строительстве использовались типично римские строительные материалы. Это позволило ученым прийти к выводу, что наиболее вероятное время постройки — 114-117 гг. н.э., когда в регионе были войска императора Траяна.

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