В Армении нашли римский акведук

Немецкие и армянские археологи обнаружили на Араратской равнине остатки римского арочного акведука, который строили в 114-117 годах, но так и не закончили. Акведук, расположенный недалеко от древнеармянской столицы Арташат-Артаксата, стал самым восточным римским арочным акведуком из когда-либо найденных. Исследование опубликовано в журнале Archäologischer Anzeiger.

Фото: Artaxata project Artaxata project

«Монументальный фундамент является свидетельством недостроенного моста-акведука, построенного римской армией между 114 и 117 г. н.э. В то время Артаксате суждено было стать столицей римской провинции в Армении», — рассказал Ахим Лихтенбергер из Института классической археологии и христианской археологии Мюнстерского университета.

Видео дня

Начало II века н.э. — время расцвета и пика могущества Римской империи. Именно в это время император Траян пытался завоевать Армению. Фундамент акведука был построен римскими солдатами во время этих походов. По словам археологов, это наглядно показывает, сколько усилий римляне при Траяне вложили в романизацию Армении. Однако после смерти Траяна в 117 году н.э. его преемники ушли из Армении и отказались от попыток присоединить ее. Поэтому акведук остался недостроенным.

Чтобы обнаружить памятник, ученые использовали методы археологии, геофизики, геозимии и археоинформатики. Сперва исследователи геомагнитно проанализировали Араратскую равнину, где располагался город Артаксата. Все найденные аномалии археологи нанесли на карту, на которой они обнаружили нечто, напоминающее пунктирную линию. Это и был фундамент акведука.

«Мы использовали спутниковые снимки и инфракрасные изображения с дрона, чтобы визуализировать курс колонн акведука. Мы реконструировали запланированный курс акведука с помощью компьютерного анализа пути между возможными источниками воды и местом назначения», — рассказал Мкртич Зардарян из Института археологии и этнографии Национальной академии наук Республики Армения.