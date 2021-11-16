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Найден способ прочитать удаленные сообщения в WhatsApp

Lenta.ruиещё 1
51 минуту назад

Сообщения в WhatsApp продолжают храниться в памяти телефона даже после их удаления из личных переписок и групповых чатов. Как выяснили журналисты The Sun, их можно прочитать с помощью функции резервного копирования.

Найден способ прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Чтобы восстановить удаленные сообщения, необходимо удалить WhatsApp, а затем снова установить его из магазина приложений. После входа в систему пользователю предложат воспользоваться существующими на устройстве резервными копиями мессенджера. После восстановления в переписках окажутся в том числе и удаленные сообщения.

В The Sun отмечают, что найденный способ — далеко не единственный. Прочитать удаленные сообщения в WhatsApp можно также с помощью журнала уведомлений, который хранится на устройстве. Однако для этого необходимо, чтобы пользователь взаимодействовал с уведомлением о сообщении, которое затем было удалено. Кроме того, перезагрузка телефона может сбросить реестр уведомлений.

Резервные копии чатов и всех сообщений в WhatsApp по умолчанию создаются ежедневно в 2 часа ночи по местному времени пользователя. Однако в настройках можно изменить периодичность на еженедельную или даже ежемесячную.

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