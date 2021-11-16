Гинцбург: новая вакцина не вызывает побочных эффектов

Назальная вакцина от COVID-19 не вызывает побочных эффектов, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.
По его словам, прививаться назальной вакциной от коронавируса нового типа нужно будет не чаще одного раза в шесть месяцев.
«Возможно, и реже», — сообщил медик.
Пока неизвестно, заменит ли новая российская разработка привычные препараты. По словам Гинцбурга, это необходимо решить в ходе клинических исследований. НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи получил на них разрешение от Минздрава России в середине октября.
Назальная вакцина позволит обеспечить стопроцентную защиту от вируса. Это возможно, если сначала привиться обычным препаратом «Спутник V», а затем ревакцинироваться вакциной в виде спрея.
Как сообщил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, вирус с помощью назальной вакцины попадает на клетки носоглотки, проникает в них, вызывает там образование соответствующего антигена, после чего появляется иммунная реакция. Что касается побочных эффектов, то предполагается, что эту вакцину организм перенесет легче.