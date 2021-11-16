Гинцбург: новая вакцина не вызывает побочных эффектов

Назальная вакцина от COVID-19 не вызывает побочных эффектов, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

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По его словам, прививаться назальной вакциной от коронавируса нового типа нужно будет не чаще одного раза в шесть месяцев.

«Возможно, и реже», — сообщил медик.

Пока неизвестно, заменит ли новая российская разработка привычные препараты. По словам Гинцбурга, это необходимо решить в ходе клинических исследований. НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи получил на них разрешение от Минздрава России в середине октября.

Назальная вакцина позволит обеспечить стопроцентную защиту от вируса. Это возможно, если сначала привиться обычным препаратом «Спутник V», а затем ревакцинироваться вакциной в виде спрея.