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Антитела к коронавирусу пересчитают по новой шкале ВОЗ

Елена Прошина
34 минуты назад

Росздравнадзор попросил медицинские учреждения России пересчитать антитела к COVID-19 по новой единой системе, сообщают «Известия».

Антитела к коронавирусу пересчитают по новой шкале ВОЗ
Фото: ТАССТАСС

Такое решение было принято после того, как Всемирная организация здравоохранения утвердила международные единицы (BAU/мл), по которым нужно считать антитела к коронавирусу нового типа. Приведение результатов тестов по новой единой системе позволит сравнивать их между собой.

В настоящее время разные медицинские организации измеряют количество антител к SARS-CoV-2 в различных единицах. Не исключено, что значение «13», полученное с помощью одного теста, больше значения «300», полученного с помощью другой системы. Стандартизация, о которой идет речь, значительно облегчит жизнь пациентам и медикам.

Также в обращении Росздравнадзора есть список шести тестов, которые официально можно пересчитать по новой шкале подсчета антител. Отмечается, что единая система поможет следить за уровнем заболеваемости COVID-19 в разных странах.

Ранее президент России Владимир Путин охарактеризовал ситуацию с коронавирусной инфекцией в России, как «очень сложную», отметив рекордное число заражений, которые ежедневно фиксируются последнее время.

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