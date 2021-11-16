Гинцбург: новая вакцина не вызывает побочных эффектов

Назальная вакцина от коронавируса не вызывает побочных эффектов. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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«У назальной вакцины никаких побочных эффектов на сегодняшний день мы не заметили. Прививаться назальной вакциной от коронавирусной инфекции нужно будет не чаще раза в полгода. Возможно, и реже», — цитирует Александра Гинцбурга РИА «Новости».

Пока неизвестно, заменит ли новая разработка НИЦ имени Гамалеи привычные вакцины от коронавируса. По словам Гинцбурга, решать этот вопрос будут в ходе клинических исследований. Учреждение получило на них разрешение от Минздрава РФ в середине октября.