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США: Россия в ходе испытаний «сбила» советский спутник

Елена Прошина
12 минут назад

Американское космическое командование заявляет, что целью якобы проведенных испытаний Россией противоспутниковых систем стал советский орбитальный аппарат, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

США: Россия в ходе испытаний «сбила» советский спутник
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Москва испытала противоспутниковую ракету прямого восхождения, которая поразила российский спутник «Космос-1408» и создала поле обломков на низкой околоземной орбите. В космическом командовании назвали данный шаг пренебрежением безопасности космоса.

Как следует из сообщения, обломки спутника будут и дальше представлять угрозу для космических аппаратов и миссий, вынуждая совершать маневры для предотвращения столкновений. Кроме того, разрабатываемые Россией противоспутниковые системы усложнят использование космоса США и союзниками, подрывают стратегическую стабильность и представляют угрозу.

Журналистка CNN Кайли Этвуд заявила на своей странице в Twitter, что Вашингтон обеспокоен испытаниям оружия в космосе. Этвуд со ссылкой на двух неназванных чиновников заявила, что в Госдепе США планируют выступить с заявлением по этому поводу.

В декабре 2020 года космическое командование США выступило с заявлением о том, что РФ провела новое испытание ракеты, нацеленной на уничтожение спутников.

Наука и техника,Наука,Госдеп США,CNN,РИА Новости,
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