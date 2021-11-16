США: Россия в ходе испытаний «сбила» советский спутник

Американское космическое командование заявляет, что целью якобы проведенных испытаний Россией противоспутниковых систем стал советский орбитальный аппарат, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

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Отмечается, что Москва испытала противоспутниковую ракету прямого восхождения, которая поразила российский спутник «Космос-1408» и создала поле обломков на низкой околоземной орбите. В космическом командовании назвали данный шаг пренебрежением безопасности космоса.

Как следует из сообщения, обломки спутника будут и дальше представлять угрозу для космических аппаратов и миссий, вынуждая совершать маневры для предотвращения столкновений. Кроме того, разрабатываемые Россией противоспутниковые системы усложнят использование космоса США и союзниками, подрывают стратегическую стабильность и представляют угрозу.

Журналистка CNN Кайли Этвуд заявила на своей странице в Twitter, что Вашингтон обеспокоен испытаниям оружия в космосе. Этвуд со ссылкой на двух неназванных чиновников заявила, что в Госдепе США планируют выступить с заявлением по этому поводу.