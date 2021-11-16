В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 72.56EUR 82.52
Войти в почту

Российские беспилотники смогут использовать зарубежные спутники

Lenta.ruиещё 3
1 час назад

Беспилотники «Орион» российского производства смогут работать через иностранные космические аппараты. Об этом генеральный директор АО «Кронштадт» Сергей Богатиков рассказал в ходе международного авиасалона Dubai Airshow 2021, передает ТАСС.

Российские беспилотники смогут использовать зарубежные спутники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Богатиков подчеркнул, что экспортные версии беспилотников «Орион» могут работать не только с российскими, но и с зарубежными спутниками.

Представитель предприятия добавил, что зона применения беспилотников в ближайшие годы расширится благодаря запуску дополнительных космических аппаратов. Российские спутники на высокоэллиптической орбите обеспечат покрытие приполярных областей и северных широт.

Гендиректор «Кронштадта» подчеркнул, что систему спутниковой связи испытали с помощью нескольких аппаратов «Роскосмоса». В ходе испытаний спутник позволил наладить связь беспилотника с наземными службами.

В октябре Богатиков рассказал об открытой архитектуре беспилотника «Орион-Э». По его словам, это позволяет аппарату нести любой набор вооружения.

Модернизированную версию «Ориона-Э» представили в сентябре. Аппарат получил систему спутниковой связи, которая позволяет управлять беспилотником и обмениваться данными.

Наука и техника,Роскосмос,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители