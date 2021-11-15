В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 72.27EUR 82.77
Войти в почту

NASA собирает информацию по инциденту с космическим мусором

ТАСС
36 минут назад

NASA собирает информацию относительно инцидента с космическим мусором, из-за которого экипажу на МКС пришлось переходить в космические корабли. Об этом сообщил ТАСС в понедельник представитель ведомства Ли Кэшьер, комментируя утверждения телекомпании CNN о том, что обломки могли появиться в результате испытания Россией противоспутникового оружия.

Россию заподозрили в применении противоспутникового оружия
Фото: РоскосмосРоскосмос

"Мы собираем соответствующую информацию", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что она будет опубликована позднее.

Как утверждает СNN со ссылкой на двух американских чиновников, имена которых не называются, обломки могли появится в результате испытаний Россией противоспутникового оружия.

МКС угрожает космический мусор

В декабре прошлого года Пентагон обвинил Россию в проведении испытания противоспутниковой ракеты прямого перехвата. В апреле того же года США выступили с аналогичным заявлением.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда назвала высказывания командующего Космическими силами США генерала Джона Реймонда "инициированной Вашингтоном целенаправленной кампанией по дискредитации российской космической деятельности и мирных инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве". Она также подтвердила готовность России обсуждать космическую деятельность с участием представителей заинтересованных ведомств и организаций обеих сторон.

В августе этого года гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал обвинения американской стороны на этот счет обычной пропагандой. Он подчеркнул, что США "сами создают противоспутниковое оружие, сами его испытывают".

Наука и техника,Джон Реймонд,Мария Захарова,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,NASA,МИД,Пентагон,CNN,ИТАР-ТАСС,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители