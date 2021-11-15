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Илон Маск нашел покупателя на свой последний дом

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Основатель и глава компании Tesla Илон Маск нашел покупателя на свой последний дом, который расположен в районе залива Сан-Франциско. Объявление о продаже находилось на рынке в течение нескольких месяцев, сообщает New York Post.

Илон Маск нашел покупателя на свой последний дом
Фото: ReutersReuters

Предприниматель заключил с покупателем предварительный договор в субботу, 13 ноября. За объект попросили почти 32 миллиона долларов (более 2,3 миллиарда рублей). Маск владел особняком с 2017 года, пока не выставил его на продажу в июне 2021-го.

Площадь дома составляет более 1,4 тысячи квадратных метров, здание находится на участке почти в 20 акров. Внутри есть 10 спален, столько же ванных комнат, кухня и банкетный зал. На территории также оборудован гараж на три машины, под навесом можно разместить еще восемь автомобилей. Из окон открывается вид на залив.

В сентябре 2021 года издание сообщило, что Илон Маск снял объявление с рынка, так как не смог за три месяца продать особняк. Изначально предприниматель планировал выручить за объект 37,5 миллиона долларов (на тот момент более 2,7 миллиарда рублей).

Наука и техника,Илон Маск,
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