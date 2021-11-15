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Российский оператор подтвердил блокировку части номеров

Ura.Ru
30 минут назад

Оператор сотовой связи «Билайн» намерен ограничить в получении услуг пользователей корпоративных тарифов, не зарегистрированных на «Госуслугах». Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Билайн» подтвердил блокировку части номеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Могут быть ограничены 1 декабря 2021 года услуги связи для корпоративных номеров, которые не будут до этой даты зарегистрированы на портале госуслуг», — сообщает пресс-служба оператора изданию «Эксклюзив Новости».

В компании заявляют, что регулярно уведомляют представителей бизнеса о необходимости регистрации в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) по причине того, что в актуальной версии «О связи» отражены требования о регистрации и наличии информации о пользователях SIM-карт в «Госуслугах».

Свыше половины корпоративных sim-карт оказались под угрозой блокировки

Ранее URA.RU сообщало, что в России могут заблокировать миллионы SIM-карт из-за нарушения закона о серых SIM-картах. По оценкам Mobile Research Group, всего в России действует около 32 миллионов корпоративных номеров, сведения о половине из них до сих пор не внесены в ЕСИА.

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