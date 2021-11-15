Физик назвал главную опасность космического мусора

Во многом опасность космического мусора заключается в том, что при столкновении обломки порождают множество более мелких осколков, за передвижением которых на орбите сложно следить с Земли и своевременно реагировать при необходимости.

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Об этом «Звезде» рассказал член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович. При этом, по словам специалиста, ситуация, при которой космонавты вынуждены покидать МКС и находиться в аппаратах из-за угрозы столкновения станции с космическим мусором является хоть и редкой, но не аварийной.

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«Когда космонавты садятся в корабли, это все-таки редко случается, но это не аварийная ситуация и не такая уж аномальная, такое бывает, но редко», - пояснил Петрукович.

Он добавил, что подобное происшествие можно считать напоминанием того, что космос – место опасное.

Физик отметил, что космическим мусором являются аппараты, которые пришли в негодность и летают по орбите, не откликаясь на команды Земли. С крупными частями проще, потому что их видно с Земли и можно предсказать траекторию их полета, уточнил Петрукович.

«Хуже становится, потому что этот космический корабль может взорваться, либо космические аппараты могут столкнуться, тогда и в первом, и втором случае образуется много обломков, которые разлетаются по достаточно непредсказуемым траекториям. Обломки крупные мы можем наблюдать, а мелкие, мелкую крошку, например, обломочки, которые меньше сантиметра в диаметре, мы наблюдать уже не можем, и в принципе все эти обломки достаточно опасны», - рассказал ученый.

Он добавил, что космические аппараты, как правило, летят по орбите вокруг Земли со скоростью 8 км/сек. С этой же скоростью летят обломки, однако направление скорости этих обломков может быть разным, вплоть до противоположного.

«Поэтому, если какие-то частицы мусора сталкиваются с космическим аппаратом, со станцией на встречных курсах, вот тогда и может быть 15 км/сек, и тогда разрушения могут быть большие даже от мелкой соринки, потому что энергия столкновения как квадрат скорости растет взаимный, соответственно увеличение скорости встречной в два или три раза может привести к увеличению энергетики столкновения на этих повреждениях в 10 раз», - рассказал физик.

Ученый добавил, что пока адекватных способов очистки орбиты не разработано, поэтому человечество должно заботиться о том, чтобы количество космического мусора со временем не росло.

Ранее специалист подмосковного Центра управления полетами во время разговора с российским космонавтом Антоном Шкаплеровым сообщил, что из-за вероятности столкновения МКС с космическим мусором экипажу придется укрыться в корабле «Союз» и на американском сегменте станции.