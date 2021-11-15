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Тающий ледник обнажил в Альпах бункер времен Первой мировой

Газета.Ru
1 час назад

В альпийских горах обнаружили укрепленные позиции времен Первой мировой войны, расположенные неподалеку от итало-швейцарской границы. Об этом сообщает газета Washington Post.

Тающий ледник обнажил в Альпах бункер времен Первой мировой
Фото: Courtesy of Giovanni Cadioli/The Washington PostCourtesy of Giovanni Cadioli/The Washington Post

Бункер и другие оборонительные сооружения были построены на высоте 3 километра армией Австро-Венгрии в 1915 году: в то время эта территория принадлежала ей. Внутри казарм-пещер находится военное снаряжение, книги, сигаретные пачки и кости животных.

«Эти места буквально застыли во времени, – говорит Джованни Кадиоли, историк из Падуанского университета (Италия). По мнению ученых, ключевую роль в открытии исторического памятника сыграло глобальное потепление, которое и вскрыло «капсулу времени».

Помимо казарм, в комплексе оборудованы пулеметные точки, построены защищенные переходы и тоннели. Итальянцы не смогли захватить эти позиции: австрийцы покинули их лишь в ноябре 1918 года по условиям перемирия, положившего конец войне. В ходе боевых действий людям пришлось столкнуться с суровыми природными условиями. Историки считают, что от обморожений, падений и лавин погибло больше людей, чем от действий противника.

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