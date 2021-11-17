В процессорах Intel нашли новые уязвимости

Представители Intel рекомендовали обновить прошивку BIOS, чтобы защититься от трех новых уязвимостей. Об этом сообщает издание Bleeping Computer.

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Пара опасных уязвимостей фигурируют под названиями CVE-2021-0157 и CVE-2021-0158 и имеют оценку в 8,2 балла по стандарту CVSSv3. С их помощью злоумышленники могут получить высокий уровень привилегий на устройстве, что может привести к взлому оборудования. Первая найденная уязвимость связана с распределением управляющих потоков, вторая — с ошибкой при проверке ввода.

Судя по заявлению Intel, уязвимости распространяются на процессоры семейств Xeon E, Xeon W, Celereon N, Pentium Silver, Core 7, 10 и 11 поколений, а также других линеек. В компании посоветовали устранить уязвимости с помощью обновления BIOS.

Третья уязвимость CVE-2021-0146 связана с автомобилями, которые укомплектованы процессорами Intel. Она позволяет получить высокий уровень привилегий во время процесса отладки.

Несмотря на высокий уровень опасности, уязвимостью можно воспользоваться только при непосредственном контакте с процессором. Однако хакеры могут взламывать устройства локально и затем удаленно управлять оборудованием.