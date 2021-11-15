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Миниатюрный железный топор нашли в Пскове

Lenta.ru
1 час назад

Археологический центр Псковской области показал необычную находку, которая была сделана при раскопках в городе, — миниатюрный железный топор. Фотографии появились на странице организации в Instagram.

Миниатюрный железный топор нашли в Пскове
Фото: @arheologpskov@arheologpskov

На снимках видно изделие из металла, покрывшегося ржавчиной, с характерным отверстием посередине и боковым лезвием. В подписи к фото археологи задались вопросом, для чего предназначался данного размера топор.

В комментариях пользователи сети в шутку заявили, что это может быть «детский чекан». «Я представил впечатляющую картину толпы разъяренных детей, с воинственным ревом размахивающих чеканами», — сказал подписчик. Некоторые отметили, что это миниатюрный клевец — боевой молот, имевший ударную часть в форме клюва. В числе предложенных вариантов также оказались нож для колки льда или филигранной обработки серебра и талисман.

Ученые пока не дали ответа, зачем был необходим такой миниатюрный предмет.

Ранее стало известно, что археологи раскопали в Пскове княжескую вислую печать XI-XII века. На ней был изображен святой архангел Михаил. Кроме того, специалисты нашли поблизости и кожаную сумку, в которой лежали личные вещи человека, жившего много столетий назад.

В начале осени также была найдена в Пскове глиняная лошадка. В древности ее использовали как музыкальный инструмент. Таким образом, археологи раскопали игрушку-свистульку, на которой и сейчас можно наиграть мелодию.

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