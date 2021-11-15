Потепление изменило размах крыльев амазонских птиц

Изменения климата влияют даже на те регионы планеты, которые пока не затронуты деятельностью человека. Исследование показало, что внешний облик тропических птиц за последние 40 лет изменился, и причина этого – более жаркие и сухие условия, сообщает Science Advances.

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Ученые собрали и проанализировали данные о более чем 15 тысячах птиц из амазонских джунглей. Результаты научной работы показали, что почти все птицы, начиная с 1980-х годов, потеряли в весе. Большинство видов теряли в среднем 2 процента массы тела каждое десятилетие. Вид птиц, который весил бы 30 граммов в 1980-х годах, сейчас в среднем весит 27,6 грамма. Кроме того, увеличился размах крыльев.

В общей сложности ученые исследовали 77 видов, места обитания которых варьировались от прохладной, темной лесной подстилки до залитой солнцем и более теплой средней части – среднего слоя растительности леса. Оказалось, что у птиц, которые больше летают и дольше подвергаются воздействию тепла, наблюдаются наиболее выраженные изменения массы тела и размера крыльев.

Ученые предположили, что это реакция на тепловой стресс и нехватку пищи- насекомые и фрукты стали менее доступны. Маленькое тело эффективнее охлаждается.

Объяснить изменение размера крыльев оказалось сложнее. По одной из версий, их увеличение снижает нагрузку при полете, поскольку птица может дольше парить в воздухе, не делая лишних движений.

«Есть веские доказательства того, что эволюция может происходить за короткие промежутки времени. Самый неожиданный вывод заключается в том, что это происходит вдали от прямого вмешательства человека, такого как вырубка лесов, в самом сердце крупнейшего в мире тропического леса», – отметили авторы научной работы.