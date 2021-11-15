Во время демонстрационного полета в рамках Dubai Airshow 2021 самолет Boeing 777Х пролетел боком. Соответствующие кадры публикует телеканал «360». На кадрах видно, как лайнер совершил вираж на грани возможного, практически встав на крыло.

Международная аэрокосмическая выставка Dubai Airshow 2021 проходит в Дубае с 14 по 18 ноября. Россия представила на ней свои новинки – бизнес-джет SSJ-100 AURUS, самолет МС-21-310 и истребитель Checkmatе. Кроме того, холдинг «Вертолеты России» продемонстрировал шесть образцов техники.