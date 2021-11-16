В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 72.27EUR 82.77
Войти в почту

Раскрыта опасность столкновения МКС с космическим мусором

Lenta.ruиещё 9
59 минут назад

Летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко раскрыл опасность столкновения Международной космической станции (МКС) с космическим мусором. Космонавт рассказал «Известиям» о действиях экипажа при возникновении риска столкновения.

Раскрыта опасность столкновения МКС с космическим мусором
Фото: ReutersReuters

Корниенко отметил, что несвоевременное обнаружение космического мусора может привести к столкновению с ним и пробою корпуса МКС. У экипажа станции есть резервное время для поиска пробоины и герметизации поврежденного участка. Он подчеркнул, что в случае критического снижения давления экипаж должен спускаться на Землю на корабле.

По словам космонавта, станции слежения позволяют узнать об угрозе столкновения за несколько дней. В отдельных случаях опасный обломок удается заметить перед сближением с МКС. В этом случае экипаж станции укрывается на космическом корабле.

Ранее специалисты подмосковного Центра управления полетами рекомендовали космонавтам перейти на корабль «Союз МС-19». Ожидалось, что станция сблизится с космическим мусором в 10:06 мск.

Позже из переговоров экипажа станции с Землей стало известно, что мусор пролетел мимо МКС. Космонавтам разрешили покинуть корабль до следующего сближения. Космический мусор может снова приблизиться к станции в этот же день.

10 октября в Центре управления полетами допустили проведение маневра уклонения МКС от столкновения с космическим мусором. К станции приближался обломок китайского метеоспутника Fengyun-1C.

Наука и техника,Космический мусор,Михаил Корниенко,ЦУП,газета "Известия",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители