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Космонавты спасаются на «Союзе» от мусора

Елена Прошина
2 часа назад

Международной космической станции угрожает космический мусор. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на переговоры экипажа с Землей, в 10:06 мск мимо МКС пролетят опасные обломки спутника.

МКС угрожает космический мусор
Фото: РоскосмосРоскосмос

Российским космонавтам дали указание спрятаться в корабле «Союз МС-19» в 10:00 мск, после чего доложить о состоянии, а американским — закрыть на своем сегменте станции люки. Какому именно спутнику принадлежат обломки — не уточняется.

При этом экипаж и наземные службы договорились провести утреннюю конференцию в 10:45 мск.

«Какой-то караул просто»: эксперт об инциденте на МКС

Напомним, что в четверг, 11 ноября, МКС угрожало столкновение с обломками китайского космического аппарата Fengyun-1 °C. В результате экипаж станции провел маневр уклонения, подняв высоту орбиты на 1,2 километра.

В пятницу, 12 ноября, к Международной космической станции пристыковался пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX. Всего на борту находились четверо человек — астронавты Радж Чари, Том Маршберн и Кайл Бэррон (NASA), а также космонавт Европейского космического агентства (ESA) Маттиас Маурер.
Наука и техника,SpaceX,NASA,Европейское космическое агентство,РИА Новости,
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