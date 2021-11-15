МКС угрожает космический мусор

Международной космической станции угрожает космический мусор. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на переговоры экипажа с Землей, в 10:06 мск мимо МКС пролетят опасные обломки спутника.

Фото: Роскосмос Роскосмос

Российским космонавтам дали указание спрятаться в корабле «Союз МС-19» в 10:00 мск, после чего доложить о состоянии, а американским — закрыть на своем сегменте станции люки. Какому именно спутнику принадлежат обломки — не уточняется.

При этом экипаж и наземные службы договорились провести утреннюю конференцию в 10:45 мск.