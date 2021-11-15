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В Windows снова изменят цвет «синего экрана смерти»

Lenta.ru
1 час назад

Microsoft вернет оригинальный цвет «синего экрана смерти». Об этом сообщает издание ArsTechnica.

В Windows снова изменят цвет «синего экрана смерти»
Фото: ВикипедияВикипедия

Обновление под номером 22000.346 стало доступным для участников программы предварительного тестирования. В нем помимо других изменений вернулся оригинальный цвет «синего экрана смерти» (Blue Screen of Death, BSoD) — синий. В настоящий момент в системах Windows подобный экран имеет черный цвет.

Кроме замены цвета BSoD в апдейте заметили очередное исправление ошибки отображения меню «Пуск», которая снова появилась в последних обновлениях. Также в новой версии ОС были исправлены некоторые проблемы с запуском 32-битных приложений и баги, которые влияли на работу принтеров. По словам журналистов, обновление станет доступным для всех пользователей Windows 11 в ближайшее время.

«Синий экран смерти» — название сообщения о критической ошибке Windows. BSoD впервые появился в Windows 95, которая вышла в 1995 году.

В начале июля стало известно, что Microsoft изменит цвет «синего экрана смерти» в Windows 11. Журналисты отметили, что это первое серьезное изменение дизайна BSoD с 2016 года, когда на экран ошибки был добавлен QR-код.

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