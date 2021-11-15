Чемезов назвал стоимость бизнес-джета Aurus

«Думаю, будут (иностранные заказчики - прим. ред.). Машина уникальная, с высоким уровнем комфорта и очень приличной дальностью полета - больше 7 тысяч километров. То есть из Москвы до Владивостока без дозаправки он летает легко... Бизнес-джет Aurus, который здесь (в Дубае - прим. ред.) демонстрируется, (будет стоить - прим. ред.) в районе 39-50 миллионов долларов в зависимости от комплектации. Это дешевле, чем, например, у Boeing, у которого такая машина будет стоить около 60-65 миллионов долларов в зависимости от комплектации», - приводит ТАСС слова главы Ростеха.