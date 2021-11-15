В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 71.81EUR 82.22
Войти в почту

Названы сценарии развития коронавируса

Елена Прошина
42 минуты назад

У коронавируса SARS-CoV-2 в долгосрочной перспективе три варианта развития. Самый плохой — он все время будет паразитировать на человеке, как вирус гриппа. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Названы сценарии развития коронавируса
Фото: ТАССТАСС

По его словам, специалисты просчитывают варианты дальнейшей эволюции коронавируса на основе знаний о развитии других вирусов. Жемчугов рассказал, что такие вирусы, как атипичная пневмония (SARS) и MERS (ближневосточный респираторный синдром) со временем просто исчезли. Они не могли мутировать для дальнейшего существования и погибли в природе.

Другой вариант эволюции вирусов — потеря агрессивности в ходе мутаций, поделился врач. Они могут продолжать селиться в организме тех или иных животных, но не причинять им вреда. Жемчугов отметил, что нечто подобное произошло с вирусом Эбола — он больше не убивает зараженных летучих мышей, а их иммунитет не борется с вирусом. Однако человек, контактировавший с кровью носителя вируса, серьезно заболевает, пояснил врач.

Жемчугов подчеркнул, что у SARS-CoV-2 три варианта развития. Первый — он найдет нового хозяина, с которым будет достигнут «иммунный консенсус». Второй — он исчезнет, как SARS и MERS. И третий, худший для человечества, — он продолжит паразитировать на человеке, словно второй вирус гриппа, заключил Владислав Жемчугов.

Наука и техника,Владислав Жемчугов,ИА Sputnik,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители