Названы сценарии развития коронавируса

У коронавируса SARS-CoV-2 в долгосрочной перспективе три варианта развития. Самый плохой — он все время будет паразитировать на человеке, как вирус гриппа. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

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По его словам, специалисты просчитывают варианты дальнейшей эволюции коронавируса на основе знаний о развитии других вирусов. Жемчугов рассказал, что такие вирусы, как атипичная пневмония (SARS) и MERS (ближневосточный респираторный синдром) со временем просто исчезли. Они не могли мутировать для дальнейшего существования и погибли в природе.

Другой вариант эволюции вирусов — потеря агрессивности в ходе мутаций, поделился врач. Они могут продолжать селиться в организме тех или иных животных, но не причинять им вреда. Жемчугов отметил, что нечто подобное произошло с вирусом Эбола — он больше не убивает зараженных летучих мышей, а их иммунитет не борется с вирусом. Однако человек, контактировавший с кровью носителя вируса, серьезно заболевает, пояснил врач.