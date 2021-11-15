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В Китае рассказали о влиянии мытья посуды на развитие онкологии

Lenta.ru
1 час назад

Неправильное мытье посуды, которые включает в себя применение некачественных моющих средств, может послужить причиной развития онкологических заболеваний. Об этом сообщает китайский портал WeChat, который цитирует «ИноСМИ».

В Китае раскрыли влияние мытья посуды на развитие онкологии
Фото: U2M Brand / ShutterstockU2M Brand / Shutterstock

В некоторых моющих средствах содержится формальдегид. Он добавляется для продления срока годности продукта. Однако это вещество опасно для кожи и слизистых оболочек. Кроме того, пишут в материале, он негативно влияет на иммунитет и может способствовать развитию раковых опухолей.

Также пользователь портала назвал еще одну вредную привычку при мытье посуды. По его словам, нельзя убирать посуду в шкаф до полного высыхания, так как влага является благотворной средой для распространения различных бактерий. Отмечается, что наибольшую опасность это несет при использовании деревянной посуды.

Ранее в издание Express сообщили о трех специях, которые способны снизить риск развития рака и диабета, тем самым продлив жизнь. По словам автора статьи, ими являются куркума, корица и шалфей.

Наука и техника,InoSMI.Ru,
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