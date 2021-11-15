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Оценено влияние вакцинации от COVID-19 на грудное молоко

Lenta.ru
40 минут назад

Исследователи из США показали, что в грудном молоке матерей с приобретенным иммунитетом к COVID-19 — как в результате болезни, так и вакцинации — на протяжении как минимум трех месяцев сохраняются активные антитела к инфекции. Посвященная различиям во влиянии болезни и вакцинации на грудное молоко статья ученых опубликована в JAMA Pediatrics.

Оценено влияние вакцинации от COVID-19 на грудное молоко
Фото: Horacio Villalobos#Corbis / Corbis via Getty ImagesHoracio Villalobos#Corbis / Corbis via Getty Images

Исследователи из Рочестерского университета собрали образцы молока у 77 матерей — 47 из которых переболели коронавирусной инфекцией, а 30 получили две дозы вакцин Moderna или Pfizer. В грудном молоке переболевших матерей оказалось высоким содержание антител IgA, в то время как в молоке вакцинированных содержались сильные антитела IgG. Оба типа антител нейтрализовали SARS-CoV-2. 60 процентов образцов грудного молока проявляли нейтрализующую активность после первой дозы вакцины и 85 процентов — после второй. Исследование является первой оценкой активности антител в молоке.

Активность антител сохранялась на протяжении трех месяцев после заражения или вакцинации. В то же время были обнаружены свидетельства снижения титра антител у вакцинированных матерей. «Тенденция в антителах в грудном молоке совпадает с тем, что мы видим в сыворотке крови вакцинированных. После нескольких месяцев уровень содержания антител снижается, однако остается все равно значительно выше, чем до вакцинации», — рассказала одна из исследователей Кирси Ярвинен-Сеппо.

В то же время работа не устанавливает, могут ли содержащиеся в грудном молоке антитела обеспечивать защиту ребенка от COVID-19, отмечают исследователи. «Исследование не подразумевает, что дети будут защищены от болезни. Антитела в грудном молоке могут и не быть заменой для вакцинации младенцев, если таковая будет одобрена», — подчеркнула Ярвинен-Сеппо.

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