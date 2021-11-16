Антитела к коронавирусу пересчитают по новой шкале ВОЗ

Росздравнадзор попросил медицинские учреждения пересчитать антитела к коронавирусу по новой единой системе. Решение о перерасчете было принято после того, как ВОЗ утвердила международные единицы (BAU/мл), по которым нужно считать антитела к коронавирусу.

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Приведение результатов тестов к единой системе позволит сравнивать их между собой. Сейчас разные организации измеряют количество антител к SARS-CoV-2 в разных единицах. Вполне может получиться так, что значение «13», полученное с помощью одного теста, больше значения «300», полученного с помощью другой системы. Поэтому такая стандартизация значительно облегчит жизнь пациентам и врачам, пишут «Известия».

В документ также есть список шести тестов, которые официально можно пересчитать по новой шкале подсчета антител. Отмечается, что единая система поможет следить за уровнем заболеваемости коронавирусом в разных странах.