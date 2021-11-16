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Росздравнадзор потребовал пересчитать антитела по новой шкале ВОЗ

Ura.Ruиещё 1
35 минут назад

Росздравнадзор попросил медицинские учреждения пересчитать антитела к коронавирусу по новой единой системе. Решение о перерасчете было принято после того, как ВОЗ утвердила международные единицы (BAU/мл), по которым нужно считать антитела к коронавирусу.

Антитела к коронавирусу пересчитают по новой шкале ВОЗ
Фото: ТАССТАСС

Приведение результатов тестов к единой системе позволит сравнивать их между собой. Сейчас разные организации измеряют количество антител к SARS-CoV-2 в разных единицах. Вполне может получиться так, что значение «13», полученное с помощью одного теста, больше значения «300», полученного с помощью другой системы. Поэтому такая стандартизация значительно облегчит жизнь пациентам и врачам, пишут «Известия».

В документ также есть список шести тестов, которые официально можно пересчитать по новой шкале подсчета антител. Отмечается, что единая система поможет следить за уровнем заболеваемости коронавирусом в разных странах.

По мнению депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Леонова, россиян необходимо проверить на наличие антител к COVID. Он предложил взять определенное количество людей разного возраста из разных регионов и провести исследование. Таким образом он хочет понять какой реальный популяционный иммунитет в регионах РФ.

Наука и техника,Общество,Росздравнадзор,ВОЗ,газета "Известия",
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