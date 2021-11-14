Названо необходимое число антител для защиты от COVID-дельта

Российский ученый Сергей Нетесов назвал количество антител, позволяющее выдавать QR-код без прививки от коронавируса. Об этом сообщает «МК».

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По словам вирусолога, исследователи Тулузского института инфекционных заболеваний пришли к выводу, что надежно защищает от дельта-штамма титр от 2000 BAU и больше.

Нетесов рассказал, что в конце прошлого года он переболел коронавирусом. Через 9,5 месяцев ученый проверил уровень своих антител. По шкале BAU он оказался 32, и тогда Нетесов решил, что пора ревакцинироваться.

«Через месяц после ревакцинации уровень BAU у меня повысился до 3800. Это очень хороший уровень защиты, достаточный для защиты от дельта-штамма коронавируса, который позволяет мне полгода чувствовать себя спокойно», - рассказал вирусолог.

При этом он подчеркнул, что единого мнения о достаточном количестве BAU у ученых пока нет и необходимы дальнейшие исследования.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что «наличие 300 единиц антител по европейским стандартам предоставляет защиту от заболевания, наличие 500 антител – это гарантированная защита». О том, что 300 единиц BAU являются достаточными, чтобы защищать человека от COVID-19 говорил ранее и академик Александр Гинцбург.

Сергей Нетесов - заведующий лабораторией микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета