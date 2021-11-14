Эксперты дали прогноз по ситуации с COVID-19 на годы вперед

Британские эксперты заявили, что человечеству придется учиться жить с коронавирусом как с «эндемической» болезнью в течение многих лет, пишет Daily Mail со ссылкой на документы Национальной службы здравоохранения.

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COVID-19 останется широко распространенным вирусом с сезонными всплесками зимой, как остальные респираторные заболевания, прогнозируют британские правительственные эксперты в области здравоохранения. Они называют это «устойчивым состоянием».

Специалисты полагают, что пандемия не будет объявлена оконченной еще как минимум год. При этом нельзя исключать возникновения какого-либо непредвиденного события. Это может быть, например, новый штамм или проблемы с поставками вакцин.

Чиновники также считают, что цель Всемирной организации здравоохранения по вакцинации 70% населения мира «маловероятна». В частности, по их данным, порядка 80 стран, половина из которых находится в Африке, не провакцинируют и 40% населения к концу 2021 года.