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Рядом с Землей обнаружили фрагмент Луны

Lenta.ru
20 минут назад

Исследователи из США показали, что околоземный астероид Камооалева — квазиспутник нашей планеты — может быть фрагментом Луны, образовавшемся при ударе метеорита. Статья ученых опубликована в журнале Communications Earth & Environment.

Рядом с Землей обнаружили фрагмент Луны
Фото:  Globallookpress.com Globallookpress.com

Квазиспутники — это малые небесные тела, которые временно захватило притяжение Земли или которые следуют по соседней с ней орбите. Обнаруженный в 2016 году Камоалева (2016 HO3), диаметр которого составляет 45–60метров, обладает самой стабильной среди всех них орбитой. В то же время, из-за ее характера астероид можно наблюдать только в течение нескольких недель в апреле.

С помощью наблюдений на Большом бинокулярном телескопе и в обсерватории Лоуэлла астрономы из Аризонского университета показали, что Камоалева имеет красный спектр отражения. Он оказался очень похожим на спектр минералов, добытых миссиями Apollo с поверхности Луны. На перепроверку полученных результатов исследователям потребовалось четыре года.

Анализ орбиты астероида показывает, что, скорее всего, он возник как часть системы Земля-Луна. Возможно, Камоалева возник в результате ударного события или разрушения под действием сил гравитации Земли и Луны большего по размеру тела. В пользу первой гипотезы говорят не только спектр квазиспутника, но и низкая скорость его движения. «Маловероятно, что типичный околоземной астероид внезапно переместится орбиту квазиспутника, как у Камооалева. Он не долго останется на этой орбите — только на 300 лет. По нашим оценкам, он закрепился на этой орбите около 500 лет назад», рассказала один из исследователей, процессор Аризонского университета Рену Малхотра.

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