Китай обозначил планы на Луну

Китай будет стремиться к тому, чтобы высадить тайконавтов на Луну раньше 2030 года. Об этом сообщил технический советник Китайской академии космических технологий (CAST) Е Пэйцзянь, передает «Интерфакс».
«Лично я думаю, что пока технологические разработки, нацеленные на проведение пилотируемых миссий для высадки на Луну продолжаются, пока страна ставит перед собой цель, высадка китайских тайконавтов на Луне вполне возможна ранее 2030 года», – заявил Е Пэйцзянь в эфире Китайской телевизионной сети (CCTV).
Ранее Китай планировал отправить тайконавтов на Луну в 2030-х годах. На спутнике Земли они должны начать строить исследовательскую базу. Предварительным местом высадки специалисты называли Южный полюс, так как он больше всего освещен Солнцем и на нем есть запасы льда для добычи воды.
NASA наоборот перенесла отправку человека на Луну до 2025 года. Космическое агентство США потеряло семь месяцев из-за судебного разбирательства. Но перед этим планируется посадка на лунной поверхности космического корабля без экипажа. Глава NASA Билл Нельсон заявил, что Штаты приложат все усилия, чтобы высадиться на Луну раньше, чем Китай.