Китай обозначил планы на Луну

Китай будет стремиться к тому, чтобы высадить тайконавтов на Луну раньше 2030 года. Об этом сообщил технический советник Китайской академии космических технологий (CAST) Е Пэйцзянь, передает «Интерфакс».

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«Лично я думаю, что пока технологические разработки, нацеленные на проведение пилотируемых миссий для высадки на Луну продолжаются, пока страна ставит перед собой цель, высадка китайских тайконавтов на Луне вполне возможна ранее 2030 года», – заявил Е Пэйцзянь в эфире Китайской телевизионной сети (CCTV).

Ранее Китай планировал отправить тайконавтов на Луну в 2030-х годах. На спутнике Земли они должны начать строить исследовательскую базу. Предварительным местом высадки специалисты называли Южный полюс, так как он больше всего освещен Солнцем и на нем есть запасы льда для добычи воды.