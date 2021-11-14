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Многоразовый корабль для суборбитального туризма разработан в России

Елена Прошина
14 минут назад

Российская ракетно-космическая корпорация «Энергия», входящая в «Роскосмос», запатентовала суборбитальный корабль для полетов туристов и высотных прыжков с парашютом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные патента.

Униклаьный корабль для суборбитального туризма разработан в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как следует из документа, «группа изобретений относится к управлению и конструкции космических кораблей многократного применения». Предполагается вертикальные взлет и посадка. В полете космические туристы почувствуют физически особенности космического пространства. Экипаж будет «находиться вне герметичной капсулы, непосредственно в открытом космическом пространстве, в скафандрах», следует из патента.

Максимальная скорость при снижении космического корабля не превысит 1 км/с, что позволит минимизировать тепловые нагрузки на борт. В невесомости корабль будет оставаться около трех минут, туристы смогут находиться в это время в открытом космосе. Человек в скафандре с парашютом сможет осуществлять прыжки с высоты почти в 100 км.

Отмечается, что маршевый двигатель поднимет корабль до 40–50 км, после чего начнется баллистический полет до высоты 100 км. Корабль выпустит щитки, которые позволят выполнять аэродинамическое управление, начнет торможение и спуск. Снова включится двигатель, а перед приземлением скорость будет почти нулевой.

Как сообщалось ранее, NASA в феврале следующего года планирует запустить на МКС первый космический корабль с полностью коммерческим экипажем на борту.

Наука и техника,РКК Энергия,Роскосмос,NASA,ИТАР-ТАСС,
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