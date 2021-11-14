Переболевшим бессимптомно: Кому нужен QR-код в первую очередь

«Плохо, что не воспринимаются в рамках коллективного иммунитета те люди, которые переболели бессимптомно. У них такой же, и даже более мощный, иммунитет, чем у тех, кто вакцинировался. Их надо также учитывать», — сказал он. Отмечается, что переболевшие всегда дают больший иммунитет, чем вакцина от вируса. Жемчугов назвал это «законом».