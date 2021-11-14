Переболевшим бессимптомно: Кому нужен QR-код в первую очередь

Россиянам, которые переболели COVID-19 бессимптомно, необходимо в первую очередь выдавать QR-коды, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление эксперта по особо опасным инфекциям, врача-иммунолога, доктора медицинских наук Владислава Жемчугова.
«Плохо, что не воспринимаются в рамках коллективного иммунитета те люди, которые переболели бессимптомно. У них такой же, и даже более мощный, иммунитет, чем у тех, кто вакцинировался. Их надо также учитывать», — сказал он. Отмечается, что переболевшие всегда дают больший иммунитет, чем вакцина от вируса. Жемчугов назвал это «законом».
Иммунолог отметил, что у переболевших дельта-штаммом иммунитет к COVID-19 держится как минимум год. Им необходимо в первую очередь выдавать электронные коды.
Как заявил ранее директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, введение QR-кодов в общественных местах и транспорте способно предотвратить появление значимых мутаций коронавирусной инфекции.
Напомним, в Госдуму внесли законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Предлагается разрешить посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли с предъявлением QR-кода, документа о перенесенном заболевании либо медотвода от вакцинации.