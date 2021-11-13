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Выявлен симптом рака, проявляющийся во сне

Майк Габриелян
1 час назад

Ученые выяснили, что нарушение дыхания во сне может быть симптомом рака. Об этом сообщает Medicalxpress со ссылкой на европейский фонд Lung.

Выявлен симптом рака, проявляющийся во сне
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Речь идет об обструктивном апноэ (OSA). Оно может свидетельствовать о развитии в организме раковой опухоли.

OSA — это неожиданная остановка дыхания во время сна, когда храпящий человек перестает дышать, а потом снова начинает храпеть.

Ученые говорят, что дыхание может прерываться на 40 секунд, а человек в это время продолжает спать. В итоге резко снижается уровень кислорода в крови, что ведет к развитию раковых опухолей.

Доктор медицинских наук Афанасия Патака из Университета Аристотеля (Салоники) и ее коллеги установили, что у женщин с обструктивным апноэ выявляют онкологию чаще чем у мужчин.

Они использовали статистику Европейской базы данных по апноэ во сне (ESADA).

«Врачи должны особенно внимательно относиться к пациентам с апноэ, особенно к женщинам», - заявили ученые.

Ранее медики рассказали как отличить безобидный храп от опасного нарушения, которое сигнализирует о серьезных нарушениях в организме.

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