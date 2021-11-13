Выявлен симптом рака, проявляющийся во сне

Ученые выяснили, что нарушение дыхания во сне может быть симптомом рака. Об этом сообщает Medicalxpress со ссылкой на европейский фонд Lung.

Речь идет об обструктивном апноэ (OSA). Оно может свидетельствовать о развитии в организме раковой опухоли.

OSA — это неожиданная остановка дыхания во время сна, когда храпящий человек перестает дышать, а потом снова начинает храпеть.

Ученые говорят, что дыхание может прерываться на 40 секунд, а человек в это время продолжает спать. В итоге резко снижается уровень кислорода в крови, что ведет к развитию раковых опухолей.

Доктор медицинских наук Афанасия Патака из Университета Аристотеля (Салоники) и ее коллеги установили, что у женщин с обструктивным апноэ выявляют онкологию чаще чем у мужчин.

Они использовали статистику Европейской базы данных по апноэ во сне (ESADA).

«Врачи должны особенно внимательно относиться к пациентам с апноэ, особенно к женщинам», - заявили ученые.