Учёные нашли способ обеззаразить одноразовую маску

Команда учёных из Технической школы Джорджа Р. Брауна и других учреждений нашла способ обеззараживания одноразовых масок. Они проверили его в лаборатории, но говорят, что это можно делать и в домашних условиях.

Учёные пришли к выводу, что достаточный нагрев уничтожает вирус, вызывающий COVID-19, в обычной хирургической маске. Сама маска при этом не портится.

Утверждается, что температура в 70 градусов по Цельсию уничтожает 99,9% вирусов SARS-CoV-2. Это соответствует стандартам безопасности. Воздействовать на маску температурой нужно пять минут. Подойдёт якобы даже духовка. Повышать температуру не стоит, так как может начаться портиться материал.