В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 71.81EUR 82.22
Войти в почту

Учёные нашли способ обеззаразить одноразовую маску

Ferra.ru
1 час назад

Команда учёных из Технической школы Джорджа Р. Брауна и других учреждений нашла способ обеззараживания одноразовых масок. Они проверили его в лаборатории, но говорят, что это можно делать и в домашних условиях.

Учёные нашли способ обеззаразить одноразовую маску
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Учёные пришли к выводу, что достаточный нагрев уничтожает вирус, вызывающий COVID-19, в обычной хирургической маске. Сама маска при этом не портится.

Утверждается, что температура в 70 градусов по Цельсию уничтожает 99,9% вирусов SARS-CoV-2. Это соответствует стандартам безопасности. Воздействовать на маску температурой нужно пять минут. Подойдёт якобы даже духовка. Повышать температуру не стоит, так как может начаться портиться материал.

Стоит отметить, что это пока лишь новость, информация не должна считаться руководством к действию. Своевременная смена медицинской маской всё ещё называется одним из наиболее эффективных методов защиты от COVID-19.

Наука и техника,Джордж Браун,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители