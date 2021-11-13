Врач назвала напитки, опасные для больных COVID-19

Российский врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие напитки нельзя употреблять, заболев COVID-19. Об этом сообщает «Москва 24».
Эксперт отметила, что многие заболевшие ковидом делают стандартную ошибку: они чувствуют усталость и головокружение, но, вместо того чтобы поспать, пытаются взбодриться. Для этого пациенты пьют энергетики и кофе, стимулируя нервную систему.
«Сон – это исцеление. Не нужно пытаться искусственно прервать просьбу организма об отдыхе. Кофе и энергетики могут сыграть злую шутку», - заявила диетолог.
Кофеин опасен и тем, что способствует обезвоживанию, тогда как вода крайне необходима организму во время недуга.
Соломатина также рекомендовала отказаться от питья с большим количеством соли и сахара, газированных напитков.
Предпочтение, по словам диетолога, стоит отдать традиционным полезным напиткам на основе овощей, фруктов и кисломолочным продуктам.
Ранее аллергологи предупредили, что в период пандемии нельзя есть шашлыки и блюда с наваристыми бульонами.