Врач назвала напитки, опасные для больных COVID-19

Российский врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие напитки нельзя употреблять, заболев COVID-19. Об этом сообщает «Москва 24».

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Эксперт отметила, что многие заболевшие ковидом делают стандартную ошибку: они чувствуют усталость и головокружение, но, вместо того чтобы поспать, пытаются взбодриться. Для этого пациенты пьют энергетики и кофе, стимулируя нервную систему.

«Сон – это исцеление. Не нужно пытаться искусственно прервать просьбу организма об отдыхе. Кофе и энергетики могут сыграть злую шутку», - заявила диетолог.

Кофеин опасен и тем, что способствует обезвоживанию, тогда как вода крайне необходима организму во время недуга.

Соломатина также рекомендовала отказаться от питья с большим количеством соли и сахара, газированных напитков.

Предпочтение, по словам диетолога, стоит отдать традиционным полезным напиткам на основе овощей, фруктов и кисломолочным продуктам.