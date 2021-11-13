Врач назвал одно из самых опасных последствий коронавируса

У переболевших коронавирусом развивается риск тромбообразования, рассказал сосудистый хирург Николай Талов. Его слова приводит «Московский комсомолец».

Тромбозы, по его словам, чаще встречаются после тяжелого протекания коронавируса. При венозном тромбозе резко отекают конечности, появляется распирающая боль и меняется цвета тела. При отрыве такого тромба может возникнуть тромбоэмболия легочной артерии.

Тромбы в артериях более характерны для пациентов, которые уже имели когда-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет. Этот тромбоз сопровождается резкой болью в конечности, ее онемением, похолоданием и нарушением движений. Опасно такое состояние отмиранием тканей, вплоть до гангрены.