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Первое лекарство от коронавируса появилось в России

Vse42.ruиещё 2
27 минут назад

В России зарегистрировали первый инъекционный препарат от коронавируса прямого действия. Он начнет поступать в больницы до конца 2021 года.

Первое лекарство от коронавируса появилось в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о "Арепливире". Ранее его использовали для борьбы с COVID-19 в виде таблеток, однако теперь он начнет поступать в больницы также в формате инъекции, так как завершил необходимую регистрацию.

– Первый отечественный внутривенный противовирусный препарат прямого действия "Арепливир" (фавипиравир) получил регистрационное удостоверение и уже до конца года поступит в стационары всех регионов, – сообщили в ГК "Промомед", цитирует ТАСС.

Производители отмечают, что препарат более интенсивно проникает и распределяется в клетках, а также способен обеспечить более длительное удержание терапевтической концентрации в тканях.

Ранее глава Минздрава РФ объявил о завершении исследований вакцины от COVID-19 для подростков.

Наука и техника,Минздрав РФ,ИТАР-ТАСС,
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